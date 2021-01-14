Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini üzecek haber
Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın hayranlarını üzecek bir karar geldi. Dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.
14 Ocak 2021 11:26
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Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonuyla zirvedeki yolculuğuna devam ediyor.
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Başrollerini Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştıkları sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta ekranlara gelmeyecek.
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yerine bu akşam Fenerbahçe - Kasımpaşaspor Türkiye Kupası maçı yayınlanacak.
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Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün 21 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
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