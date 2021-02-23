Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılık
Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edecek.
23 Şubat 2021 10:33
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ATV'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşan TIMS&B imzalı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor.
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Dermancıoğlu, iki bölüm sonra diziye veda edecek.
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Tv100'ün aktardığına göre, 'Behice' karakterinin diziye intihar ederek veda edeceği iddia edildi.
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Bu sezon, başrol oyuncuları Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in veda ettiği dizinin kadrosuna, Furkan Palalı ve Hande Soral dahil oldu.
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