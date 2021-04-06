Bir Zamanlar Çukurova çekimleri durdu; Furkan Palalı Koronavirüs'e yakalandı
06 Nisan 2021 12:40
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri durdu.
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Dizi setine ara verilirken, sağlık durumu iyi olan oyuncunun tedavisine evinde devam ediliyor.
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ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde Koronavirüs vakaları artmaya başladı.
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Başrol oyuncusu Selin Yeninci'nin korona virüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi olmuştu.
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