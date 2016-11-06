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Bir yıldır sahibinin mezarı başında nöbet tutuyor...

06 Kasım 2016 21:35

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Endonezya’da ölen sahibinin başında bir yıldır nöbet tutan kedi, hayvanın sevgisinin sonsuz olduğunu bir kez daha gösterdi.

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