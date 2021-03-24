"Bir sonraki Neymar" olarak adlandırılan Kayky, Manchester City yolunda
24 Mart 2021 15:59
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17 yaşındaki Brezilyalı harika çocuk Kayky, 21 milyon sterline Man City'ye gitmeye hazırlanıyor. Hızı, becerileri ve hedefleriyle 'bir sonraki Neymar' olması bekleniyor.
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Real Madrid'ın tecrübeli ismi Marcelo, Liverpool orta saha oyuncusu Fabinho ve Manchester United forması giyen Rafael ve Fabio gibi isimleri yetiştiren Fluminense akademisinin bir ürünü Kayky'den büyük şeyler bekleniyor.
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Memleketinde 'bir sonraki Neymar' olarak adlandırılan forvet, hız ve top kontrolü gibi yeteneklere sahip.
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Memleketinde 'bir sonraki Neymar' olarak adlandırılan forvet, hız ve top kontrolü gibi yeteneklere sahip.
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Fluminense U17 antrenörü Guilherme Torres, Goal.com'a verdiği demeçte "Kayky, özellikle bire bir mücadelelerde teknik kalitesiyle göze çarpan bir oyuncu. Gollerinin yanı sıra kalitesi ön plana çıkıyor." dedi. "Aynı zamanda çok zeki, sahada hep boşluklar arıyor ve asist üretme kabiliyeti de var."Üst düzey bir oyuncu için önemli olan rekabetçi bir zihniyete sahip. Yaşı ilerledikçe dayanıklılığı arttı ve zorlu anlarda ne yapacağını iyi biliyor."
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Kayky'nin Man City'ye transfer olması için 18 yaşını doldurması gerekiyor. Genç oyuncu Haziran ayında 18 yaşına basacak.