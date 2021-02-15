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Bir sonraki James Bond kim olacak?

Britanya sinemasının belki de en çok istenen rolü, No Time To Die ile birlikte açığa çıkıyor. Yapımcılar, Daniel Craig'den sonra yeni James Bond'un kim olacağını belirlemeye çalışıyor. Yahoo, yeni Bond'un kim olabileceğine dair 16 aktörlük bir liste hazırladı.

15 Şubat 2021 13:20

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Britanya sinemasının belki de en çok istenen rolü, No Time To Die ile birlikte açığa çıkıyor. Yapımcılar, Daniel Craig'den sonra yeni James Bond'un kim olacağını belirlemeye çalışıyor. Yahoo, yeni Bond'un kim olabileceğine dair 16 aktörlük bir liste hazırladı.

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Regé-Jean Page

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Henry Cavill

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Richard Madden

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James Norton

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Dev Patel

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Nicholas Hoult

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Aaron Taylor-Johnson

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Tom Hardy

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Henry Golding

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Sam Heughan

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Tom Hiddleston

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John Boyega

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Dan Stevens

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Oliver Jackson-Cohen

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Ṣọpẹ Dìrísù

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Tom Hopper

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