Bir seks terapistinden 11 itiraf

Seks terapistleri, seansları süresince aldıkları yorumları, soruları ve yaşadıkları deneyimlerini şöyle aktardı
16 Mart 2020 23:36
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1. Çiftlerin seks yapmasını izlemiyoruz. Biz terapistiz, seks teknikleri danışmanı değil. Bizim işimiz insanların problemlerini çözmek, çiftlere seks konusundak iletişim problemlerinde yardımcı olmak, seks sırasında partnerlerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak, aşk ve ilişkiler konusundaki derin problemler üzerinde çalışmak. Yatak odasının bir köşesinde "Acaba doğru sevişiyorlar mı?" diye bakmak değil.
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2. Hastalarımızla da cinsel ilişkiye girmiyoruz. Seks konusunda partnerlerin yerini tutan kişileri düşünüyorsunuz, fakat bu bambaşka bir şey. Esas partnerin yerini tutan seks partnerleri seks konusunda problem yaşayan bireylerle daha yakından ilgileniyorlar. Dolayısıyla işlerinin bir parçası olarak müşterileriyle cinsel ilişkiye girebiliyorlar. Biz sadece seks hakkında konuşuruz, seks yapmayız.
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3. Bazı müşterilerimiz de bedenlerini hiç keşfetmedikleri için neyden keyif aldıklarını bilmiyorlar. Mastürbasyon ve kendini keşfetme (bazen aynada genital bölgeye bakmak da dahil) vücudunu daha iyi tanımana ve neyin sana iyi hissettirdiğini bilmene yardımcı olur. Sonuç olarak bu da partnerinle olan ilişkinde sana da ona da yardımcı olur.
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4. Bazen insanlara güven vermek ve belli konseptleri açıklamak için açık seçik fotoğraflar kullanırız. Bazen bir şeyleri açıklayabilmenin tek yolu bunların açıkça gösterildiği fotoğraflar kullanmaktır. Bazı çiftler bunları görmekten hoşnut değiller, fakat birbirinden farklı seks pozisyonlarını, seks hareketlerini, seçenekleri, genital organ boyutunu görmek, bunların da olduğunu bilmek kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabiliyor.
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5. Ayrıca partnerlerinin anatomisini anlamaları için diyagramlar ve karakterize edilmiş tablolar da kullanıyoruz.
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6. Yaşlı insanlarla işimiz normalden daha zordur. Emeklilik yaşı gelmiş birçok çift, seks hayatlarının bir süredir düşüşte olduğunu düşünerek bunu düzeltemezlerse bir daha hiç seks yapamayacakları konusunda endişelenirler. Bu çiftlere ellerini tutmakla işe başlamalarını, sarılmalarını, sonrasında öpüşmeye ve cinsel dokunuşlara başlamalarını öneriyoruz.
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7. İçerisinde seks olmayan ilişkilerin bir tabu olarak görülmesi de karşılaştığımız durumlardan biri. Fakat iki taraf da bu durum karşısında sorun yaşamıyorsa, neden olsun ki? Dünyadaki en kötü şey olarak görülüyor, fakat bazı sevgi dolu ilişkiler de birçok nedenden ötürü seks olmamasının sıkıntısını yaşıyor. Ve biz de bu insanların bu sorunu aşmalarına yardım ediyoruz.
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8. "Grinin Elli Tonu" birçok sorun yaşamamıza sebep oldu. Birden çiftler iş yerlerimize akın etmeye başladı. Birçoğunun problemi ise kitaptaki fantazileri denemek istemeleri, fakat partnerlerinin buna karşı çıkmasıydı. Bu konular fazlasıyla hassasiyet ve dikkat isteyen konular.
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9. İnsanlara fantezilerini sormayız. Eğer rahat hissedecekseniz, fantazilerinizi bir kağıda yazmanızı ve partnerinizle paylaşmanızı öneririz. Fakat en derin, en karanlık ve en sıra dışı fantazilerinizi bize anlatmak zorunda değilsiniz. Tabii gerçekten anlatmak istiyorsanız o ayrı.
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10. Kadınların çoğu ise olması gerektiği şekilde orgazm olamadıklarını söylüyorlar. Kadınlara her zaman bunu anlatmaya çalışıyoruz. Seks sırasında klitoris aracılığıyla kendini tatmin eden kadınlar, çok daha öz güvenli hissediyorlar. Fakat bunun yolu her zaman bu olacak diye bir şey yok. Orgazm olmanın doğru, yanlış veya gerçek yolu yoktur.
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11. Bize en çok sorulan soru da bu durumda "Normal miyim?" oluyor. Aslında "Yeteri kadar seks yapıyor muyum?" veya "Yeteri kadar uzun sevişiyor muyum?" demektir. Bunun için cevap çok açık: Hiçbir şey normal değildir! Televizyonda, dergilerde veya internet sitelerinde gördüğünüz seks kalıbına girmek yerine ne istediğinizi, neyden keyif aldığınızı ve tutkularınızı keşfetmek daha iyi olacaktır.