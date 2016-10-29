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Bir proje okul hikâyesi: Bize her şeyi öğrettiniz, hoşça kal demeyi öğretmediniz hocam...

29 Ekim 2016 01:47

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“Proje Okul” olan Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri, başka okullara sürgün giden öğretmenleri için buruk bir veda töreni yaptı

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Öğrenciler, tayin edilen öğretmenleri için “Bize her şeyi öğrettiniz hoşçakaal demeyi öğretmediniz hocam” pankartı açtı.

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Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, 'proje okullar'da 8 görev yılını dolduran öğretmenlerin başka okullara gönderilmesiyle ilgili kararname öğretmenleri öğrencilerinden ayırmaya devam ediyor.

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“Proje Okul” olan Ankara Atatürk Lisesi’nde 8 yılını dolduran 68 öğretmenin tayini başka okula çıkarıldı.

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Tayin kararını protesto ederek "Öğretmenime Dokunma" kampanyası başlatan Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri, öğretmenleri için buruk bir veda töreni yaptı.

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Öğretmenlerin ve öğrencilerin gözyaşları ile birbirine sarıldığı törende öğrencilerin öğretmenleri için açtığı “Bize her şeyi öğrettiniz de hoşçakaal demeyi öğretmediniz hocam” pankartı dikkati çekti. Pankartta “Hoşçakaal” kelimesinde okulun adının kısaltması olan “AAL” dikkatlerden kaçmadı.

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Veda törenini görüntülemek isteyen basın mensupları okul bahçesine alınmadı.​

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Haber ve fotoğraflar Birgün’den Burcu Cansu’ya aittir.

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