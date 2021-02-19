T24 LogoT24 Logo

Bir paylaşımı servet değerinde; işte sosyal medyada en çok kazanan sporcular

19 Şubat 2021 14:06

112

Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar değerinde.

212

Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin Dolar değerinde...

312

5 Ballon d'Or ödüllü Ronaldo, Juventus'tan aldığı parayla da dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

412

36 yaşındaki futbolcuyu sosyal medya hesaplarından ise toplam 500 milyon kişi takip ediyor.

512

Instagram'dan yaptığı paylaşım başına en çok kazanan sporcular ise şöyle:

612

6. James Rodriguez 228 bin Dolar

712

5. David Beckham 319 bin Dolar

812

4. LeBron James 384 bin Dolar

912

3. Neymar 709 bin Dolar

1012

2. Lionel Messi with 881 bin Dolar

1112

1. Cristiano Ronaldo 1 milyon 250 bin Dolar

1212

Bir paylaşımı servet değerinde; işte sosyal medyada en çok kazanan sporcular

sporcupaylaşımsosyal medyainstagramlebronronaldomessi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24