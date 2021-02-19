Bir paylaşımı servet değerinde; işte sosyal medyada en çok kazanan sporcular
19 Şubat 2021 14:06
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Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar değerinde.
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Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin Dolar değerinde...
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5 Ballon d'Or ödüllü Ronaldo, Juventus'tan aldığı parayla da dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.
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36 yaşındaki futbolcuyu sosyal medya hesaplarından ise toplam 500 milyon kişi takip ediyor.
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Instagram'dan yaptığı paylaşım başına en çok kazanan sporcular ise şöyle:
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6. James Rodriguez 228 bin Dolar
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5. David Beckham 319 bin Dolar
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4. LeBron James 384 bin Dolar
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3. Neymar 709 bin Dolar
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2. Lionel Messi with 881 bin Dolar
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1. Cristiano Ronaldo 1 milyon 250 bin Dolar
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Bir paylaşımı servet değerinde; işte sosyal medyada en çok kazanan sporcular