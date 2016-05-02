Bir öğretmen hikâyesi; Çamurdan bilardo masası, su şişesinden halter, 3 bin kitaplık kütüphâne ...
02 Mayıs 2016 21:34
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Hürriyet yazarı Melis Alphan bugünkü köşesinde Harran’da öğretmenlik yapan 24 yaşındaki Emre Uğur’un hikayesini yazdı
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Bir öğrencisinin televizyonda Semih Saygıner’i izleyip bilardoyu merak ettiğini söylemesi üzerine başlayan hikayede önce öğrencileriyle birlikte çamurdan bir bilardo masası yaptılar, kozalakları top diye kullandılar.
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Onu, ders sıralarıyla inşa ettikleri voleybol sahası, onu da su şişelerinden yaptıkları halterler izledi.
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“Bu çocuklar Jules Verne'i tanımadan pamuk tarlasında güller yetişmez ki” diye düşünen Uğur, köye kütüphane getirmenin çöle su getirmekle eşdeğer olduğu inancıyla çocuklara kütüphane kurma sözü verdi.
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Bu kütüphane 3 bin kitapla çevredeki köy okullarının ilk kütüphanesi oldu. Uğur şimdilerde çocuklarla beraber üçüncü bir köy okuluna kütüphane açmak için çalışıyor.
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Dersleri ezberciliğe dayanmıyor. ‘Bölgemizi tanıyalım’ konusu işleniyorsa misal, kapıyor Harran’ı hiç görmemiş Harranlı öğrencilerini, ilçede tarihi bir kalıntı olan dünyanın ilk üniversitesinde işliyorlar dersi.
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Öğretmen Emre Uğur “Eminim, çocukların hedefleri bir fidan olmuş yeşeriyor zihinlerinde ve ben onlara can suyu olmaktan mutluluk duyuyorum” diyor.