T24 LogoT24 Logo

Bir kız çocuğunun Kahlo ile tanışma öyküsü: Frida da benim gibi tuhafmış!

10 Haziran 2015 20:33

116

Gavin Aung Than Avustralyalı bir ilüstratör "Zenpencils" adında bir proje üretti. Sanatçı bu projede, ünlü insanların tarihe geçen özlü sözlerini öyküleştiriyor. İlüstratör, çalışmalarından birisinde Frida Kahlo ile benzeşen bir kız çocuğunu işliyor.

216

Fakat sonra dünyada çok ama çok insan olduğunu düşündüm

316

416

Benim gibi, garip ve kusurlu olduğunu düşünen bir başkası mutlaka olmalıydı. Onu düşünürdüm ve onun da bir yerlerde beni düşündüğünü hayal ederdim

516

616

716

Dünyadaki en garip insan olduğumu düşünürdüm

816

916

1016

1116

Umarım ki, eğer orada bir yerdeysen ..

1216

... ve bunu okuyorsan, bil ki, evet, gerçekten ...

1316

... buradayım ...

1416

1516

1616

... ve senin kadar tuhafım - Frida Kahlo

ETİKETLER

frida kahloilüstratörsanatkız çocuğuöykü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24