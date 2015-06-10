Bir kız çocuğunun Kahlo ile tanışma öyküsü: Frida da benim gibi tuhafmış!
10 Haziran 2015 20:33
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Gavin Aung Than Avustralyalı bir ilüstratör "Zenpencils" adında bir proje üretti. Sanatçı bu projede, ünlü insanların tarihe geçen özlü sözlerini öyküleştiriyor. İlüstratör, çalışmalarından birisinde Frida Kahlo ile benzeşen bir kız çocuğunu işliyor.
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Fakat sonra dünyada çok ama çok insan olduğunu düşündüm
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Benim gibi, garip ve kusurlu olduğunu düşünen bir başkası mutlaka olmalıydı. Onu düşünürdüm ve onun da bir yerlerde beni düşündüğünü hayal ederdim
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Dünyadaki en garip insan olduğumu düşünürdüm
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Umarım ki, eğer orada bir yerdeysen ..
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... ve bunu okuyorsan, bil ki, evet, gerçekten ...