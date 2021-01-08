Bir gün artık 24 saat değil, Dünya son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor
Bilim insanları, Dünya'nın kendi ekseninde son 50 yıla göre daha hızlı döndüğünü belirledi
08 Ocak 2021 13:05
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Bilim insanları, Dünya'nın kendi ekseninde son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü açıkladı.
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National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından yayımlanan rapora göre, Dünya son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor ve bu yüzden bir günün artık 24 saatten daha kısa bir sürede tamamlanıyor.
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LiveScience’taki söz konusu araştırmanın kaynak gösterildiği habere göre, 19 Temmuz 2020 tarihinde bir günün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğü belirtildi.
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Aynı habere göre, bu 1960’lı yılların sonlarından itibaren kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana saptanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti.
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Bu keşif sonrası ortaya çıkan artık bir günün 24 saatten yaklaşık olarak 0,5 saniye daha kısa sürmesi nedeniyle saniyelerin değişip değişmeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı.
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Bu çok ufak bir fark olarak görülse de özellikle uydular ve iletişim ekipmanları Ay, Güneş ve diğer yıldızların konumlarına bakılarak belirleniyor ve Güneş zamanı ile hizalanan gerçek zamana dayanıyor.
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Bu nedenle milisaniyelik farklar bile bilim insanları için oldukça önemli.