Bir grup işçi başlattı, tüm yurda yayıldı; işte memleketten 'Hayır' manzaraları
23 Mart 2017 15:52
115
Türkiye’nin, 16 Nisan'da 18 maddelik Anayasa değişikliğini oylamak gideceği referandum yaklaşırken, ’Hayır' diyenlerin yaratıcı çalışmaları referandum sürecini renkli bir boyuta taşıdı. Bedenleriyle 'hayır' yazan DİSK üyesi 7 işçinin başlattığı akım, toplumun tüm kesimlerinden destek gördü. İşte fotoğraflarla yurttan ‘Hayır’ manzaraları…
215
315
1. Önce akımı başlatan bu 7 işçiyi hatırlayalım. Özellikle 'r' harfini yapan işçi 'R abi' adıyla ünlenmişti.
415
515
2. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği #HayırYaz akımına destek olanlardan oldu.
615
715
3. Bu da TMMOB üyelerinin bir diğer fotoğrafı.
815
4. Bir destek de Ankara OSTİM'de çalışanlardan geldi.
915
5. Çocuklar ise tabi ki yine gülen simalarıyla 'hayır'a renk kattılar.
1015
6. 'Hayır' kar, yağmur, çamur demeden ülkenin her yanına yayıldı.
1115
7. Özellikle kadınlar 'hayır' çalışmalarındaki etkinliklerini bir de bu akıma verdikleri destekle gösterdiler.
1215
8. Toplumun her kesiminden vatandaşlar 'hayır' demek ve 'hayır'ı görünür kılmak için desteklerini esirgemediler.
1315
9. İzmir'den kadınlar da #HayırYaz akımına katıldılar.
1415
10. Uşak'ta 'Başkanlığa Hayır' demek için toplanan halk da 'hayır' yazmayı ihmal etmedi.
1515
11. Bazı vatandaşlar ise 'hayır' yazmak yerine 'HayırYaz' akımını başlatan işçileri selamlamak adına akımın simge ismi 'R abi'ye' ithafen sadece 'r' harfleriyle poz vermeyi tercih ettiler.