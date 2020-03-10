Bir garip tesadüf; DEVA da Bilkent Otel’de kuruluşunu ilan ediyor
10 Mart 2020 13:27
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Milli Görüş içinden çıkan AKP, AKP içinden çıkan Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi de parti programını Bilkent Otel’de yapacak.
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Bilkent Otel, 2001'de AKP’nin de kuruluşuna ev sahipliği yapmıştı.
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Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)'nin programı da yarın Ankara Bilkent Otel’de açıklanacak
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Gelecek Partisi’nin programını Bilkent Otel’de duyurmuştu.
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