Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Nasri'nin son hali görenleri şaşırttı
15 Ekim 2021 14:57
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Bir dönem Antalyaspor forması da giyen Samir Nasri'nin Marsilya efsanelerinin maçındaki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
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Dünya futboluna birçok yıldız armağan eden Marsilya, UNICEF adına bir gösteri maçı düzenledi. Marsilya'nın eski yıldızları yeniden bir araya gelirken futbolseverler de eski yıldızlara olan özlemini giderdi. Efsaneler karmasında Türkiye'den de tanıdık yüzler vardı.
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Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba, Chelsea'ye transfer olmadan önce formasını terlettiği Marsilya adına sahadaydı. 43 yaşındaki efsane, fiziğiyle birçok genç futbolcuya taş çıkardı.
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Takımdaki yıldızlardan bir diğeri ise Mamadou Niang'dı. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Niang attığı gollerle iz bırakmıştı. Niang bir zamanlar Marsilya'nın vazgeçilmez isimlerinden biriydi.
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Marcel Desailly, Robert Pires, Djibril Cisse, Ludovic Giuly, Sidney Govou, Lehmann, Karembeu ve Abidal gibi eski yıldızların sahne aldığı maçta en dikkat çeken isimlerden biri Samir Nasri oldu.
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Son olarak Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Samir Nasri, 2020 yazında serbest kalmış ve futbolu bırakmıştı. Fransız futbolcunun bir yıl içinde aldığı kilolar dikkat çekti.
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Samir Nasri geçmişte Marsilya, Samir Nasri geçmişte Marsilya, Arsenal ve Manchester City'de altın yıllarını geçirmiş, daha sonra kiralık olarak Sevilla'nın yolunu tutmuştu. 2017 yazında ise sansasyonel bir hamleyle Antalyaspor'a transfer oldu.
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Ancak Samir Nasri'nin Antalyaspor ile ilişkisi yalnızca birkaç ay sürdü ve Fransız futbolcu takımdan ayrıldı. Nasri, Antalyaspor formasını 8 kez giyerken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Samir Nasri, Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra bir süre futboldan uzak kaldı. Akabinde ise sürpriz bir şekilde Premier Lig'e geri döndü. Ancak West Ham'da da kalıcı olamadı ve 6 maça çıkıp takımdan ayrıldı. Bir sonraki durağı Anderlecht oldu. Belçika ekibinde 9 maça çıkıp 3 gol kaydederken oradaki macerası da kısa sürdü. Nasri böylece 2020 yazında, 33 yaşındayken kariyerini noktaladı.