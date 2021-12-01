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Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

01 Aralık 2021 11:34

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Bir dizi daha ekranlara veda ediyor

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Başrollerinde Berfu Nilsu Aktaş, Savaş Özdemir ve Genco Özak’ın yer aldığı “Benim Hayatım” dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi.

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Bir süredir reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde kalan Benim Hayatım dizisinin son kurtuluş olarak yayın günü değişti. Star TV'de her pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen dizinin yayın günü flaş bir kararla perşembe günü olarak değiştirildi. Ancak dizinin kötü gidişatını, yapılan müdahaleler değiştirmedi.

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Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Benim Hayatım dizisinden final haberi geldi.

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Benim Hayatım dizisi aralık ayında final yapacak.

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finalbenim hayatımdizistar tv
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