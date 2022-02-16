Binnur Kaya'dan Kırmız Oda'ya veda paylaşımı

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, final haberini duyurup "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu bu cuma noktalıyoruz. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" dedi.
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Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın bir psikoloğu canlandırdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekran yolculuğunu sonlandırıyor.
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Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu.
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Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı.
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Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.