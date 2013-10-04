Binmek istemeyeceğiniz İETT otobüsleri

137: Cumhuriyet köyü – Riva – Beykoz hattında seyir eder.
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97: Güneşli-Beyazıt yol güzergahında yer alan 97 sefer sayılı otobüs, kavgası gürültüsü bir yana mucize dolu seferleriyle de dikkat çekiyor. Otobüs Şirinevler’e geldiğinde daha fazla yolcuyu nasıl aldığı ise, tam bir mucize.
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16K: Kadıköy-Sultanbeyli arasında hizmet veren 16K, özellikle akşam saatlerinde ferah bir yolculuk vaat eder. Trafik gereği uzun süren seyahatte Susurluk’ta verdiği 20 dakikalık mola yolcuların 16K’yı tercih etmesinin en büyük etkenlerinden biridir.
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21U: Kadıköy – Uğur Mumcu Mh. arası seyir eder.
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İstanbul’un trafik çilesi malum, nüfusun fazla olması aşikar, kişi başına düşen araba sayısı ortada, okullar açıldı, kış geliyor. Binmek İstemeyeceğiniz İETT Otobüsleri hangileri?
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11ÜS: Sultanbeyli – Üsküdar arası safari tadındaki yolculuklarıyla bilinir.
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129T: Üstbostancı – Taksim arasında seyir eder (listelist.com)
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15F: Beykoz – Kadıköy arasında seyir eder. Kalabalık olduğu kadar hızlı olmasıyla bilinir.