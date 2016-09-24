Binlerce kişi 600 haftadır çocuklarını arayan Cumartesi Anneleri için toplandı
24 Eylül 2016 17:58
17
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sorgulamak amacıyla her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, adalet arayışlarına 600’ncü haftada da devam ediyor.
27
Türkiye’nin en uzun erimli eylemi 600. haftasına girerken, bir grup gazeteci “Biz gazeteciler, tanığız” diyerek Cumartesi Anneleri’nin hakikat, adalet ve barış talebini destekleme çağrısı yaptı.
37
600. haftaya giren bekleyişte, kayıpların bulunması için verilen mücadelenin avukatı, 43 hafta önce katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de anıldı.
47
Cumartesi Anneleri'ne, Arjantin'de, askeri cuntanın yok ettiği 30.000 kişiyi arayan Plaza de Mayo Anneleri de destek mesajı gönderdi
© Tüm hakları saklıdır.