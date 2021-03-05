Binlerce Android ve iOS uygulaması bilgi sızdırıyor!
ABD merkezli güvenlik şirketi Zimperium'un araştırmasına göre, Andorid ve iOS'ta bulunan binlerce uygulama cloud üzerinden bilgilerinizi sızdırıyor. Bilgileri sızdıran uygulama sayısı Android'de 11 bin 877, iOS'ta 6 bin 608 olarak tespit edildi.
05 Mart 2021 12:52
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Zimperium'dan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı depolama kullanan mobil uygulamalarda kişisel veri sızıntısı gözlemlendi.
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Zimperium, android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden yararlandığını tespit etti.
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Veriler için kendi serverlarını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi.
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imperium'un açıklamasına göre 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan veriler güvende değil.
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Şirketin CEO'su Shridhar Mittal, sınırlı sayıdaki şirketi uyardıklarını ama bütün şirketlere ihtar göndermediklerini söyledi. Mittal, sızıntıları bulut serverlarında yapılan yanlış ayarlamalar sonucu oluştuğunu aktardı. (Kaynak: NTV)