T24 LogoT24 Logo

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangını sürüyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde, 25 Haziran’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

28 Haziran 2021 15:41

113

Genç ilçesi Servi bölgesinde, Güzeldere ve Dedebağı köyleri yakınlarındaki ormanlı alanda 25 Haziran günü çıkan yangın, devam ediyor.

213

Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlarla da karadan müdahale ediliyor. (DHA)

313

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

413

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

513

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

613

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

713

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

813

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

913

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

1013

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

1113

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

1213

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

1313

Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

bingölorman yangınıgenç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24