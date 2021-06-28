Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangını sürüyor
Bingöl’ün Genç ilçesinde, 25 Haziran’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
28 Haziran 2021 15:41
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Genç ilçesi Servi bölgesinde, Güzeldere ve Dedebağı köyleri yakınlarındaki ormanlı alanda 25 Haziran günü çıkan yangın, devam ediyor.
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Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlarla da karadan müdahale ediliyor. (DHA)
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'de 25 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor