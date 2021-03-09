Billie Eilish, kendisine tacizde bulunan kişi hakkında 5 yıllık uzaklaştırma kararı aldırdı: Kendimi güvende hissetmiyorum
09 Mart 2021 15:31
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Billie Eilish, kendisine tacizde bulunan kişi hakkında 5 yıllık uzaklaştırma kararı aldırdı: Kendimi güvende hissetmiyorum |
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Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish kendisini taciz eden John Hearle hakkında 5 yıllık uzaklaştırma kararı aldı.
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Independent Türkçe'nin haberine göre 19 yaşındaki şarkıcı, takıntılı hayranının evin içine bakmak için bir çitin üzerine çıktığını ve tehdit edici bir boğaz kesme hareketi yaptığını belirtti.
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Eilish, Hearle'ü evine girip çıkarken sık sık kendisini izlemekle ve bu sırada alçak ve rahatsız edici bir sesle ayırt edilemeyen şeyler söylemediğini aktardı.
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Hearle'ün Eilish'e "İstediğin şey benim için ölmek olmadığı sürece, istediğini elde edemezsin ... Öleceksin. Uğrunda öldüğün şey ne?" yazılı bir mektup gönderdiği iddia edildi.
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Eilish, uzaklaştırma kararı talebine dair şunları söyledi: Artık evimden çıkıp mahallemde temel fiziksel egzersiz yapmanın tadını çıkarırken kendimi güvende hissetmiyorum çünkü bana yaklaşıp incitmeye çalışabilir. Onu her gördüğümde sadece çığlık atmak istiyorum.