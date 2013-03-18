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Bilinmeyen fotoğraflarla Osmanlı

18 Mart 2013 14:59

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Balkan Savaşı sırasında kaydedilmiş bu fotoğrafta tedavi edilen 4 kadın görülüyor.

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İstanbul'daki Hilal-ı Ahmer Cemiyeti'nde kaydedilen bu fotoğrafta Hindistan'dan gönüllü olarak İstanbul'a gelmiş 25 kişilik tıbbi ekip görülüyor.

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İstanbul'daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nde kaydedilen bu fotoğrafta Türk ve Hindistan'dan gelmiş sıhhiye memurları görülüyor.

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Hindistan'dan gönüllü gelen sıhhiye memurları.

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Osmanlı'nın son dönemine ait fotoğraflar ve o dönemi yansıtan kartpostallar Pakistan'da gün yüzüne çıktı. Pakistan'da yaşayan Aziz Fatıma Sıddık'ta bulunan fotoğraflar 1911 ile 1915 yılları arasında çekilmiş. Pakistan'ın kurulmasına öncülük eden ve ülkenin bağımsızlığının kazanmasında önemli mücadeleleri bulunan Muhammed Ali Jahar'ın Karaçi kentinde yaşayan torunu Sıddık'ta, Filistin, Balkanlar ve Çanakkale cephesinden çekilmiş fotoğraflar, dönemin asker ve paşalarına ait kartpostallar ile dedesi ve babasından aktarılan onlarca hatıra bulunuyor.

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İsmet İnönü ve çalışma arkadaşları

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Rauf Orbay ve komutasındaki Hamidiye Kruvazörü'nün mürettebatı.

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İstanbul'da dönemin zabit ve memurları görülüyor.

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1931'de Fransa'nın Nice kentinde son halifa Abdülmecid Efendi'nin (ortada, sakallı) kızı Dürrişehvar Sultan'ın Düğünü'nde çekilmiş bir fotoğraf.

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Çanakkale Cephesi'nde kaydedilmiş bu fotoğrafta sıhhiye çadırları ve sıhhiye memurları görülüyor.

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Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nde kaydedilen bu fotoğrafta cephelere gönderilecek yardım malzemeleri görülüyor.

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