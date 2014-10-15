Bilinçli kahvaltı kilo problemine son veriyor

Kahvaltı öğününde günlük kalori ihtiyacının dörtte birini almak gerekir ve sabahları alınan enerji daha kolay yakılır. Günde 2000 kalori alınacaksa sabahları bunun 500 kalorilik kısmını kahvaltıdan alınmalıdır.
214
Sabah kalktığınızdaki enerjinizle güne devam etmek istiyorsanız ayaküstü kahvaltıları bir kenara bırakıp 15-20 dakika once kalkarak güne kahvaltı ederek başlamalısınız.
314
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya yanlış kahvaltı alışkanlıklarına dikkat çekiyor ve kahvaltı alışkanlıklarında yapılması gereken değişikliklerle ilgili bilgi verdi.
414
Türk damak zevkinin vazgeçilmezi olan tam yağlı beyaz peynir aslında bir yağ ve tuz deposudur. Kahvaltı sofrasının baş köşesine oturtulması gereken peynir lor peynir Beyaz peynirden yine de vazgeçemeyenler için ise yarım yağlı olanları tercih etmeleri gerekir.
514
Hipertansiyonu olanlar için siyah tuzlu zeytin adeta bir el bombası! Tansiyon sorunu olmayanlar içinse bir yağ deposu!
614
Tansiyonu yüksek olanların kahvaltıda siyah zeytin yerine daha az yağlı olan yeşil zeytini tercih etmeleri gerekir. Zeytin çok faydalı ve bir o kadar da lezzetli fakat kahvaltı tabağına bir kaşık dolusu koyarak zayıflayamazsınız.
714
Yemek bir alışkanlık ve şartlanma işi. İnsan kendini yeme alışkanlıkları konusunda pekala eğitebilir. Poğaça, açma, börek birer margarin yuvasıdır.
814
Eğer bu yiyeceklerin gizlenmiş birer margarin olduğunu fark ederseniz doğal olarak sabah kahvaltısında yağ yemek istemeyecek noktaya gelirsiniz. Sabah kahvaltısında alacağınız tek unlu mamul ekmek olmalı, onda da iki dilim tam buğday ekmeğini geçmemek gerekir.
914
Marketlerden satın alınan hazır tereyağlarını yememekte fayda var. İmkanınız varsa mutlaka doğal tereyağı alın. Peki zayıflamaya çalışırken tereyağı yenir mi? Eğer hafta içi kahvaltı konusunda çok disiplinli olursanız pazar kahvaltısında bıçağın ucuyla ekmeğinize sürebilirsiniz.
1014
Marketten reçel almak yerine evde marmelat yapmak sağlık açısından çok daha faydalıdır. Hem içine kiloyla toz şeker dökmek yerine belki biraz daha cimri davranabilirsiniz. Reçeller tane meyveden ve bol şekerle, marmelatlar ise püre haline gelmiş meyvelerle ve çok daha az şekerle yapılıyor.
1114
Marmelat yaparken tercihinizi erik marmelatından yana kullanırsanız daha az kaloriyle daha lezzetli bir tat ortaya çıkarabilirsiniz. Doğanın bize sunduğu en güzel şifa kaynaklarından biri de bal. Ölçülü yenildiği ve güvenilen bir üreticiden iyisi alındığı sürece sofraların baştacı olacak bir besindir. Fakat günde yalnızca bir tatlı kaşığı. Unutmayın ki bir kaşık balda 64 kalori enerji mevcut!
1214
Yumurta harika bir protein kaynağı ama onun da ölçüsünü iyi bilmek gerek. Haftada 2 veya 3 gün yumurtayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Omlet yaparken 2 yumurta ile yapacaksanız, sadece birinin sarısını kullanın, yani 2 beyazlı tek sarılı bir omlet olsun.
1314
Kalsiyum oranı yüksek nefis bir protein kaynağı elde etmiş olacaksınız, üstelik kolesterol yükünü de taşımamış olacaksınız. Sahanda yaparken ise mümkün olduğu kadar az yağ kullanmak önemlidir.
1414
Çayı çok seven bir toplumuz, bu da ne yazıkki şekere tutsak ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya eğer dayanabilirseniz çaya şeker atmaktan sadece 21 günde kurtulacağınızın garantisini veriyor. Dilimizdeki tat tomurcukları kendini 21 günde yeniliyor ve biz yeni lezzetlere böylece alışabiliyoruz. Yani damak zevki değişebiliyor. 21 gün çayı şekersiz içerek çaya şeker atma alışkanlığınıza son verebilirsiniz. Bunun haricinde şekerden kurtulmanın diğer iki yolu da çayı süt veya limon ile denemek olacaktır.