Bilim ve teknoloji alanında 2020'ye damga vuran 20 gelişme
2020 yılı teknoloji ve bilim dünyasında pek çok gelişmeye sahne oldu. Bilim insanları Ay’da su bulunduğunu duyurdu. Twitter tarihinin en büyük hack saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Güneş’in en detaylı fotoğrafı yayımlandı. İşte geride bırakmamıza günler kalan 2020’ye damgasını vuran 20 gelişme.
23 Aralık 2020 11:20
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Bilim ve teknoloji alanında 2020'ye damga vuran 20 gelişme
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Eski ABD Başkanı Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lendi. Hack'lenen hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşıldı.
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Gök bilimciler, Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan ve etrafında kozmik bir "örümcek ağı" bulunan süper kütleli bir kara delik keşfetti. Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından tespit edilen, Güneş'in bir milyar katı büyüklüğündeki kara deliğin çevresinde "örümcek ağı" olarak nitelendirilen alana 6 galaksinin girdiği keşfedildi.
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Cambridge ve Kopenhag üniversiteleri tarafından ortak yapılan bir çalışmada günümüzden yaklaşık bin 500 yıl önce yaşayan Vikinglerle ilgili yeni sırlar açığa çıktı. Çalışmada, yaygın bilinenin aksine Vikinglerin çoğunlukla koyu renk saçlara sahip olduğu ve genetik olarak tamamen İskandinav olmadıkları ortaya çıktı.
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Güneş'in yüzeyinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı görüntüleri yayımlandı. Söz konusu görüntüler Inouye Güneş Teleskobu ile çekildi. Inouye Güneş Teleskobu, bugüne kadar kullanılan en iyi gözlem aracından yaklaşık iki kat daha detaylı görüntüler elde etti.
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Google ve Janelia Araştırma Kampüsü'ndeki bilim insanları, bugüne kadar elde edilen en ayrıntılı beyin taramasını gerçekleştirdi. Proje, bir meyve sineğinin beyninin yaklaşık üçte birindeki, 20 milyondan fazla sinaps içeren 25 binden fazla nöron için ayrıntılı haritalama içeriyor.
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Corona virüs salgını her yıl 200'e yakın ülkeden 100 bin kişinin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan Mobile World Congress'i (MWC) de etkiledi. Fuar salgın nedeniyle ilk defa 2020 yılında düzenlenmedi.
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Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) misyonunu gerçekleştirdi. Görev kapsamında 4 astronot ISS'ye götürüldü. Bu misyon kapsamında NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi ISS’ye taşındı.
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NASA, uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis Anlaşmaları'na 7 ülkenin dahil olduğunu açıkladı. Anlaşma gereği, özel şirketlerin Ay kaynaklarını çıkarabilmesinin önü açılacak, çatışmayı önlemek için güvenlik bölgeleri oluşturulacak ve şeffaflık ilkesi gereği ülkelerin uzaydaki bilimsel keşif planlarını paylaşmaları sağlanacak.
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Hava ulaşımını sürdürülebilir ve çevreci hale getirmek için Airbus'tan önemli bir adım geldi. Şirket, hidrojen yakıt hücreleri kullanan "sıfır emisyonlu" ilk yolcu uçağı tasarımlarını tanıttı. Kısa mesafeler için tanıtılan, pervaneli hidrojenli uçağın 100 kişilik kapasiteye ve yaklaşık 1700 kilometre menzile sahip olacağı açıklandı.
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Yapay zeka yardımıyla evrenin 3 boyutlu haritası oluşturuldu. Oluşturulan yeni katalog, bir önceki çalışma kapsamında elde edilen haritanın boyutlarına göre iki kat daha büyük. Evrenin bir önceki haritası Sloan Digital Sky Survey tarafından oluşturulmuş ve gökyüzünün üçte birini kapsıyordu.
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5G, Everest Dağı'nın zirvesine geldi. Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Dünya’nın çatısı olarak da bilinen, Everest’in tepesine 5G antenleri yerleştirdi. 6 bin 500 metre yükseklikte bulunan dünyanın en yüksek 5G istasyonunu kuran iki şirket Everest'teki 5G bağlantı noktalarının sayısını beşe yükseltti.
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Çinli bilim insanları, insanların Ay yüzeyinde maruz kalacağı radyasyonun seviyesini ölçtü. Bu seviyenin, Dünya yüzeyindeki radyasyondan 200 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
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Tesla'nın CEO'Su Elon Musk, şirketin 1 milyonuncu elektrikli otomobili ürettiğini açıkladı. Tesla 1 milyon elektrikli araç üreten ilk firma oldu. 2003 yılında kurulan Tesla'nın 2020 yılı için belirlediği satış rakamı ise bugüne kadar yaptığı satışın yarısı yanı 500 bin adet.
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Hindistan'da iki lise öğrencisi Dünya'ya yaklaşan bir göktaşı keşfetti. Amerikan havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), söz konusu nesneye HLV2514 ismini koydu. Surat şehrinde yaşayan 10. sınıf öğrencisi Vaidehi Vekariya Sanjaybhai ve Radhika Lakhani söz konusu gök cismini SPACE India, Uluslararası Astronomi Araştırma İşbirliği (IASC) ve Teksas'taki Hardin Simmons Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında keşfetti.
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Teknoloji konusunda Japonya'dan yeni bir rekor geldi. Fugaku adlı süper bilgisayar, dünyanın en hızlısı olarak zirveyi ele geçirdi. Saniyede 537 katrilyon işlem yapabilen Fugaku, eski şampiyon IBM'in Summit süper bilgisayarından neredeyse 2 buçuk kat hızlı çalışıyor.
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Londra Üniversitesi Akademisi'nde (UCL) görev alan araştırmacıları internet hızında yeni bir rekora imza attı. Ekip deney kapsamında 178 terabit (Tbps) hızına ulaşmayı başardı. Söz konusu hız bir kullanıcının 4K kalitesinde 1500 tane filmi bir saniyede indirmesine yetecek seviyede.
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Dünyanın en değerli şirketlerinden 4’ünün genel müdürleri, kurucuları, patronları ABD senatosunda tarihi bir soruşturmaya çıktı. Tekelleşme ve gücü kötüye kullanma ağırlıklı sorularda Amazon kurucusu Jeff Bezos, Apple CEO’su Tim Cook, Google CEO’su Sundar Pichai ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gelen sorular karşısında firmalarını korumaya çalıştı.
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Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı. Araştırmacılar, kıtanın kıyı açıklarında bir adada sıcaklığın 20.75 santigrat dereceyi gördüğünü bildirdi. Bu Antarktika'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.
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İngiltere'de yaşanan Ciara Fırtınası, Wight Adası'nda 130 milyon yıllık olduğu belirlenen bir dinozor ayak izini açığa çıkarttı. 3 parmaklı büyük ayak izinin, boyu yaklaşık 10 metre. Ayak izinin sahibi dinozorun avcı dinozor türü olan Neovenator'a ya da benzer bir türe ait olduğu düşünülüyor.