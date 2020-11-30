Bilim insanları Güneş'i karartacak!
30 Kasım 2020 11:04
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Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor.
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Koronavirüs salgınını konuştuğumuz şu günlerde gözden kaçırdığımız bir tehdit var: Küresel ısınma. Uzmanlar su talebinin 2050’ye kadar %55 artması bekliyor.
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Independent'ın Euroweeklynews'e dayandırdığı habere göre, bu olasılığa karşı harekete geçen Güney Afrikalı bilim insanları oldukça ilginç bir proje üzerinde çalışıyor.
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Habere göre, Cape Town Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor.
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Söz konusu plan Cape Town'un üzerindeki atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit gazı salmayı ve bu sayede Güneş’i kalıcı olarak karartarak su kaynaklarını korumayı amaçlıyor.
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Plan, Environmental Research Letters isimli akademik dergide yayımlandı. Ancak bu projenin çözüm olmayacağının altını çizen bilim insanlarının sayısı da az değil.
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Pek çok bilim insanı küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için atmosfere gaz pompalama fikrine karşı çıkıyor.
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Bu fikri savunan uzmanlar söz konusu planı “iklim sistemine zarar verebilecek tehlikeli müdahale” olarak nitelendiriyor.
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