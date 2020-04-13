Bilim insanları açıkladı: Yaz ayları Koronavirüs'ün yayılmasını azaltacak mı?
Çin’de yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) görüldüğü bölgelerde hava sıcaklığı artışı ile vaka sayısındaki değişim analiz edildi. Bilim insanları, havadaki ısı ile enfeksiyon oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığını aktardı.
13 Nisan 2020 16:41
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NTV'de yer alan habere göre; Şangay’da bulunan Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Koronavirüs ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu.
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Sonuçları European Respiratory Journal’da yayımlanan araştırma Halk Sağlığı Uzmanı Weibing Wang ve Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.
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Dr. Wang ve ekibi, Ulusal Sağlık Komisyonu ve il sağlık komisyonlarından gelen verileri kullanarak, 17’si Hubey eyaletinde olmak üzere 224 şehirde Koronavirüs yayılımını değerlendirdi.
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Araştırmacılar, daha sonra bu bilgileri, ocak ve mart ayı arasındaki ortalama sıcaklık, bağıl nem ve gelen ultraviyole (UV) radyasyon ölçümleri de dahil olmak üzere günlük hava durumu verileriyle karşılaştırdılar. Ekip, Hubey eyaletinin içindeki ve dışındaki şehirlerde, güneş ışığından kaynaklanan UV maruziyeti sıcaklıkları ve toplam enfeksiyon oranı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını buldu.
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Bilim insanları, "Analizimiz, ortam sıcaklığının SARS-CoV-2'nin (Covid-19) iletim yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösterdi" dedi.
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Öte yandan, "yeni tip Koronavirüs'ü kontrol etmede sıcak havaya güvenmek için henüz çok erken olduğunu, pandemiyi durdurmak içim mevsimselliğe güvenmenin tehlikeli bir düşünce yapısı'' olduğunu ifade ettiler.
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Uzmanlar, "Sıcak hava mevsimlerin değişmesine yardımcı olabilir, ancak virüs aktarımını durdurması pek olası değildir" dedi.
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İletimi yavaşlatmaya yardımcı olmak için seyahat yasakları ve karantina uygulamaları gibi önlemlerle veya müdahalelere ihtiyaç olduğu savunuldu.