Bilecik'te toprak kayması; 300 kişinin oturduğu site risk altında
Bilecik Söğüt'te yerleşim yerlerinin yakınında meydana gelen toprak kayması tedirginlik yarattı. Bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu. 300 kişinin oturduğu 4 bloklu site ve bir akaryakıt istasyonunun risk altında olduğu belirtildi.
20 Nisan 2022 18:00
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Bilecik'in Söğüt ilçesi Türkmenbaşı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yola ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada toprak kaydı.
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300 kişinin oturduğu 4 bloklu site ve bir akaryakıt istasyonunun risk altında olduğu belirtildi.
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Kaymanın olduğu bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.
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Toprak kayması tedirginliğe neden olurken, belediye ve karayolları ekipleri bölgede inceleme yaptı. Gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.