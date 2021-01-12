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Beyşehir Gölü alarm veriyor; 50 metre çekildi!

Konya ve Isparta topraklarındaki Beyşehir Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

12 Ocak 2021 09:12

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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometre yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle gölde kuraklık alarmı başladı.

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Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Gölü'nün alarm verdiğini ve kırmızı çizgiye geldiğini söyledi.

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Göldeki suyun azalması nedenleri arasında bilinçsiz sulamanın da yer aldığını ifade eden Kurt, ''Bu duruma küresel ısınmanın yanı sıra birincisi hoyratça sulamalardan meydana geldi." diye konuştu.

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Gölden balıkçılıkta geçimini sağlayanlarında durumdan etkilendiğini belirten Kurt, ''Beyşehir Gölü'nde, balıkçılık yapan 466 tane ruhsatlı teknenin şu an da ciddi bir şekilde para kazanamıyor diyebiliriz. Balık tutamıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Beyşehir Gölü alarm veriyor; 50 metre çekildi!

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Beyşehir Gölü alarm veriyor; 50 metre çekildi!

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Beyşehir Gölü alarm veriyor; 50 metre çekildi!

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Beyşehir Gölü alarm veriyor; 50 metre çekildi!

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Beyşehir Gölü alarm veriyor; 50 metre çekildi!

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Beyşehir Gölü alarm veriyor; 50 metre çekildi!

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beyşehir gölübeyşehir gölü çekildi
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