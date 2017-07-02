Beyonce ve Jay Z, ikizlerinden birine Mevlana'nın ismini verdi
02 Temmuz 2017 12:36
16
Beyonce ve Jay Z çiftinin doğum tarihleri henüz doğrulanmayan ikiz çocuklarına Rumi ve Sir Carter isimlerini verdiği iddia edildi.
26
Sputnik'in haberine göre, çiftin kız çocukları için Rumi ismini seçtikleri iddiası, 'Mevlana'nın adını verdiler' yorumlarına sebep oldu.
36
'Rumi', Japonya'da kız çocuklarına çok sık verilen bir kız ismi. Bununla birlikte, bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü çiftin çocuklarından birine, 13. yüzyılda Konya'da doğan filozof ve şair Mevlana Celaleddin Rumi'nin ismini verdiği yorumunu yaptı.
46
Jay Z'nin ikiz çocuklarının isim haklarını korumak için ticari tescil altına aldığı öğrenildi.
56
Dünyaca ünlü çiftin 5 yaşında Blue Ivy isimli bir kız çocukları daha bulunuyor.
66
35 yaşındaki Beyonce, şubat ayında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamış fakat ne zaman doğum yapacağını belirtmemişti.