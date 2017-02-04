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Beyoncé, hamilelik albümünü yayınladı

04 Şubat 2017 01:57

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İkiz bebek beklediğini açıklayan Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

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Sanatçı, sitesinde yayınladığı ve "Carter"lar diye imzaladığı mesajında, "Aşkımızı ve mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Ailemiz iki kişi daha büyüyor. Hepinize iyi dilekleriniz için çok teşekkürler" dedi.

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Beyonce internet sitesinde yayınladığı fotoğraflara, annelik ve güçlü kadınlık ile ilgili şiirsel metinler de eşlik ediyor.

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Aşk tanrıçası Venüs, Mısır kraliçesi Nefertiti, Batı Afrikalı tanrı Osun gibi tarihsel karakterler isimleriyle bu metinlerde yer alırken bazılarının çekimlere ilham verdiği yorumları da yapıldı.

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Sanatçının 5 yaşındaki kızı Blue Ivy de bazı karelerde annesi ile birlikte poz verdi.

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Amerikalı ünlü pop yıldızı Beyonce, kendisi gibi sanatçı olan eşi Jay Z ile 2008 yılında evlenmişti.

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