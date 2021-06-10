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Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan kanal, denizin rengini değiştirdi

10 Haziran 2021 13:10

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Üsküdar Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan kanal denizin rengini değiştirdi.

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Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunan kanaldan İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi.

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Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi.

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Balık tutmak için geldiğini söyleyen Ahmet Akça, "Kanalizasyon bağlantı çalışması var yukarıda. Burası hep böyle" diye konuştu.

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(DHA)

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