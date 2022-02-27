Beyblade sinema filmi oluyor

Ünlü manga ve anime serisi Beyblade, Paramount Pictures ve Jerry Bruckheimer ortaklığında beyazperdeye uyarlanacak.
25
"Karayip Korsanları", "Çılgın İkili", "Büyük Hazine" serilerinin yapımcısı olarak tanınan Jerry Bruckheimer ve Paramount Pictures "Beyblade" filmi üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu.
35
Kayıp Rıhtım'ın Deadline'dan aktardığına göre, Neil Widener ve Gavin James tarafından kaleme alınacağı açıklanan projenin senaryosuna ait detaylar ise henüz belli değil.
45
'Topaç oyuncak' olan Beyblade, ilk olarak Takara firması tarafından 1999’da Japonya’da piyasaya sürüldü. Daha sonra yurt dışında Hasbro dahil birçok oyuncak firmasına lisansı verildi. İlk çıkarılan Beyblade oyuncaklarının isimleri Ultimate Frostic Dranzer, Spin Dragoon ve Saizo; topaçların savaştığı alan ise Beystadiums olarak adlandırıldı. Oyuncak, "Beyblade’lerin yarıştırılma konsepti" ile anime manga ve çizgi romanlara konu oldu.
55
Beyblade’in animeye uyarlanan mangası 2001’de Takao Aoki tarafından yazıldı ve çizildi. Seri, ünlü bir Beyblade oyuncusu olmak isteyen Takao ve Dragoon isimli Beyblade’i ile katıldığı maçları konu alıyor.