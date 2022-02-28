Beyazperdede Batman'i canlandıran 9 oyuncu

2022 yılının en çok merak edilen filmlerinden biri olan "The Batman" bu cuma vizyona giriyor. Filmde Batman rolünde Robert Pattinson'ı izleyeceğiz. Pattinson'ın ismi açıklandığında büyük tartışmalar yaratmıştı.İşte Bataman'e daha önce hayat vermiş aktörler:
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1943 yılında yayınlanan Batman dizisinde oynayan Lewis G. Wilson, Batman'i canlandıran ilk ve en genç aktör. Wilson dizide oynadığında yalnızca 23 yaşındaydı.
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1949 yılında çekilen Batman ve Robin dizisinde, Batman'i Robert Lowery canlandırdı. Rol aldığı The Mark Of Zorro (1940) ve The Mummy’s Ghost (1944) gibi filmlerle kendini ispatlamış bir oyuncu olan Lowery, Batman'i canlandırırken 36 yaşındaydı. Lowery, Batman'i başka bir filmde oynamamış olsa da pelerini bir kez daha giyerek süper kahraman tarihine geçti. 1956'da The Adventures of Superman dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Lowery, ekranda ilk kez Süpermen ile bir araya gelen Batman oldu.
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1966'dan 1968'e dek süren Batman dizisinin yanı sıra, 1966 yapımı Batman filminde de rol alan Adam West diğer pek çok animasyon dizisinde de Batman'i seslendirdi.
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Beyazperde'nin derlemesine göre, neredeyse 20 yıl boyunca Batman denilince akla ilk gelen isim olan Adam West'in ardından yepyeni bir Batman performansı ortaya koyan Michael Keaton, Tim Burton'ın yönettiği "Batman" (1989) ve "Batman Returns" (1992) filmlerinde oynadı. Batman kostümünü son giyişinden bu yana 30 yıl geçen Michael Keaton, HBO Max'in çekimleri devam eden Batgirl filmiyle Batman rolüne geri dönüyor.
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Batman serisi yönetmen Joel Schumacher'e devredildiğinde, Keaton geri dönmemeye karar verdi. Batman rolü için değerlendirilen isimler arasında Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes ve Johnny Depp vardı ancak rol Val Kilmer'a gitti.
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George Clooney'nin sinema kariyeri, 1997'de Batman & Robin'de rol aldığında daha yeni başlıyordu. Rolü, yakında büyük bir film yıldızı olacak olan Clooney'e vermek o zaman için doğru bir karar gibi görünse de Clooney dahil olmak üzere projede yer alan herkes bugün bu karardan pişman.
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Clooney'li Batman filminin bir fiyaskoya dönüşmesinden yıllar sonra, uzun süre başarısız uyarlamalarla izleyici karşısına çıkan Batman'e Christopher Nolan el attı. Batman rolünde Christian Bale'i izlediğimiz üçleme tüm zamanların en sevilen ve takdir edilen süper kahraman serilerinden biri. Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) ve The Dark Knight Rises (2012) filmlerinde rol alan Christian Bale'in performansı, birçok hayran tarafından tüm zamanların en iyi Batman performansı olarak kabul ediliyor.
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Christian Bale'in ardından, Batman'i canlandıracak yeni ismin Ben Affleck olarak açıklanması büyük tartışmalar yaratmıştı. Ancak ilk kez Batman v Superman: Dawn of Justice'de (2016) Batman olarak izleyici karşısına çıkan Affleck, bu filmin en iyi yanı olarak değerlendirilen ve takdir edilen bir performansa imza attı.
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Ve sıradaki Batman'imiz Robert Pattinson... Matt Reeves'in yönettiği "The Batman" filminde, daha karanlık yönleriyle ele alınacağı ve süper kahramanlığın doğasını sorgulatacağı açıklanan filmde Pattinson'ın nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük bir merakla bekleniyor.