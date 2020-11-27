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Beyaz perdenin en unutulmaz 10 kötü karakteri

Birçok filmin kötü karakterleri, en az filmin ana karakteri kadar; hatta bazen daha da fazla aklımıza kazınmıştır. Britanya merkezli The Guardian gazetesi beyaz perdenin en unutulmaz kötü karakterlerini listeledi. İşte o liste...

27 Kasım 2020 14:20

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Birçok filmin kötü karakterleri, en az filmin ana karakteri kadar; hatta bazen daha da fazla aklımıza kazınmıştır. Britanya merkezli The Guardian gazetesi beyaz perdenin en unutulmaz kötü karakterlerini listeledi. İşte o liste...

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Nottingham Şerifi(Alan Rickman)- Robin Hood: Hırsızlar Prensi(1991)

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The Child Catche(Robert Helpmann)r- Chitty Chitty Bang Bang (1968)

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Gregory Anton(Charles Boyer)- Işıklar Sönerken(1944)

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Auric Goldfinger(Gert Fröbe)- James Bond: Altın Parmak(1964)

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Dolores Umbridge(Imelda Staunton)- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

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Pazuzu- Şeytan (1973)

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Candyman(Tony Todd)- Şeker Adamın Laneti(1992)

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Joker(Heath Ledger)- Kara Şövalye(2008)

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Mr. Perez(George Lopez)- Ekmek ve Güller (2000)

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Hemşire Mildred Ratched(Louise Fletcher)- Guguk Kuşu(1975)

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