Beyaz perdenin en unutulmaz 10 kötü karakteri

Birçok filmin kötü karakterleri, en az filmin ana karakteri kadar; hatta bazen daha da fazla aklımıza kazınmıştır. Britanya merkezli The Guardian gazetesi beyaz perdenin en unutulmaz kötü karakterlerini listeledi. İşte o liste...
27 Kasım 2020 14:20
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Birçok filmin kötü karakterleri, en az filmin ana karakteri kadar; hatta bazen daha da fazla aklımıza kazınmıştır. Britanya merkezli The Guardian gazetesi beyaz perdenin en unutulmaz kötü karakterlerini listeledi. İşte o liste...
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Nottingham Şerifi(Alan Rickman)- Robin Hood: Hırsızlar Prensi(1991)
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The Child Catche(Robert Helpmann)r- Chitty Chitty Bang Bang (1968)