Beta'nın sevgilisi, ifadesinde rapçinin ölümü hakkında neler dedi?
30 Nisan 2022 11:42
19
Beta lakabıyla bilinen ünlü rapçi Berk Bayındır, geçen hafta sekizinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayda Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'in de evde olduğu öğrenilirken Ener o anları, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" şeklinde anlattı. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.
29
Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) geçen hafta sabah saatlerinde ikamet ettiği rezidansın sekizinci katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
39
Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.
49
Şüpheli ölümün ardından ifade veren rapçinin sevgilisi şunları söyledi: "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm."
59
Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın bazı hayranları ise iddialara göre sosyal medyada sevgilisine tepki gösterdi. Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Instagram'dan da bir açıklama yaparak "Canımdan can koptu" dedi.
69
Ener, şunları söyledi: "Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."
79
Öte yandan Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.
89
Yaptığı paylaşıma Ener, "24.04.2022 Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düştü.