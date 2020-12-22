Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!
Trabzon'da yaşayan Hatice Özkan, 'Kirli' ismini verdiği Çin kazını bir an olsun yanından ayırmıyor.
22 Aralık 2020 08:45
110
Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Yiğit Terzi'ye (12), doğum gününde babası kaz hediye etti.
210
Hatice Özkan da torununun 'Kirli' adını verdiği kazı balkonuna kurduğu kümeste beslemeye başladı.
310
Özkan, ailenin bir ferdi gibi gördüğü kazı, gittiği her yere götürüyor.
410
1,5 yaşındaki kaz Trabzon sokaklarında sahibinin arkasından yürürken, ilgi odağı oluyor. Kazı görenler bu anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.
510
Kirli adındaki kazı besleyen Hatice Özkan, hayvanı torunu gibi gördüğünü belirterek "Kirli’ye evimizin balkonunda bakıyorum. Nereye gidersem onu da alıp götürüyorum. Bir çocuk gibi onunla ilgileniyorum. Birbirimize çok alıştık. Beni görmeden evde durmuyor." diye konuştu.
610
Mahalleliler de, Kirli'nin mahallenin maskotu olduğunu belirtti.
710
Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!
810
Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!
910
Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!
1010
Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!