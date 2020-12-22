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Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!

Trabzon'da yaşayan Hatice Özkan, 'Kirli' ismini verdiği Çin kazını bir an olsun yanından ayırmıyor.

22 Aralık 2020 08:45

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Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Yiğit Terzi'ye (12), doğum gününde babası kaz hediye etti.

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Hatice Özkan da torununun 'Kirli' adını verdiği kazı balkonuna kurduğu kümeste beslemeye başladı.

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Özkan, ailenin bir ferdi gibi gördüğü kazı, gittiği her yere götürüyor.

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1,5 yaşındaki kaz Trabzon sokaklarında sahibinin arkasından yürürken, ilgi odağı oluyor. Kazı görenler bu anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

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Kirli adındaki kazı besleyen Hatice Özkan, hayvanı torunu gibi gördüğünü belirterek "Kirli’ye evimizin balkonunda bakıyorum. Nereye gidersem onu da alıp götürüyorum. Bir çocuk gibi onunla ilgileniyorum. Birbirimize çok alıştık. Beni görmeden evde durmuyor." diye konuştu.

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Mahalleliler de, Kirli'nin mahallenin maskotu olduğunu belirtti.

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Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!

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Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!

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Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!

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Beslediği kazını yanından ayırmıyor, nereye gitse Kirli'yi de götürüyor!

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