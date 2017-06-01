Beşiktaş'taki yol çökmesine ilişkin İBB'den açıklama
01 Haziran 2017 22:03
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Beşiktaş'taki yol çökmesine ilişkin İBB'den açıklama
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, metro istasyonu çalışması yapılan alana yakın bölgede yolda çökme meydana geldi.
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Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
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“Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen çökmenin, metro tünel inşaatı kazısından meydana gelmediği anlaşıldı.
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“Yapılan incelemede; metro tünellerinde herhangi bir çökme-çatlama veya toprak kayması meydana gelmediği görüldü.
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“Çökme, tünel koruma bandı ile yol arasında yaklaşık 3 metrelik bir alanda meydana geldi.
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“Teknik inclemeden sonra çökme nedeni belirlenecek.”
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İşte çökme sonrası görüntüler…
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