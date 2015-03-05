Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Club Brugge'ün stadında ölüm vedası!
05 Mart 2015 00:06
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi olan Club Brugge takımının stadı pazar günü trajik bir vedaya sahne oldu.
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Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığın pençesinde olan ve bu nedenle ötanazi kararı alan fanatik bir Brugge taraftarı, sırf takımını son bir kez daha izleyebilmek ve o stadın havasını soluyabilmek için, zehirli iğneyle hayatına son verileceği ötanazi kliniğindeki ölüm randevusunun tarihini erteledi.
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Beşiktaş 'ın 12 Mart'ta çıkacağı Jan Breydel Stadı'na 7 yaşındaki kızı Dina ile birlikte gelen Lorenzo Schoonbaert (41), Club Brugge'ün Mouscron-Peruwelz'e karşı oynayacağı maçı izledi ve ertesi gün de zehirli iğneyle 'uyutuldu'.
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Tribünleri hınca hınç dolduran 20 bin kişinin duygu yüklü vedasıyla neye uğradığını şaşıran Lorenzo Schoonbaert, kızıyla birlikte bir süre stadın çimlerinde gezinerek taraftarlara el salladı.
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Son 20 yıl içinde 37 ameliyat geçiren ve doktorların "Artık yaşayamaz" dediği Lorenzo, kendisini 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin' pankartlarıyla karşılayan taraftarları görünce, "Bu kadar dokunaklı bir veda beklemiyordum" dedi.
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Maçı kızıyla birlikte izleyen ve takımının 3-0 galip gelmesiyle belki de son arzusuna kavuşan Lorenzo, gözünde yaşlarla, "Son hayalim de gerçek oldu. Artık huzur içinde ölebilirim. Kutlamayı cennetten yapacağım" dedi.