Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Ghezzal yarışı alevlendi
16 Temmuz 2021 10:23
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İki dev; Rosier'de olduğu gibi Ghezzal'de de karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcunun menaceri Anouir Fazuli, Ahmet Nur Çebi ile görüştükten hemen sonra Sarı-Kırmızılılar ile masaya oturdu. Beşiktaş, oyuncu; Galatasaray ise Leicester City ile el sıkıştı.
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Son Şampiyon Beşiktaş ile yarışı son haftada kaybeden Galatasaray arasındaki yarış transferde de sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Rosier için kapışan iki dev, şimdi de Ghezzal konusunda karşı karşıya geldi.
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Ghezzal'ın menaceri Anouir Fazuli, İstanbul'a geldi ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek bonservisin alınmasını talep etti. Çebi bu talebe, "Ghezzal için fedakârlık yapacağız. Hocamız O'nu çok istiyor, O da bizi" yanıtını verdi.
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Taraflar masadan 'prensipte el sıkışarak' ayrıldı. Ancak o andan itibare ortalık karıştı. Çebi'nin ofisinden çıka Fazuli'yi bir Türk menacer karşıladı. İki menacerin adresi, önce Fatih Terim sonra da Galatasaray Yönetimi oldu.
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Fazuli'nin Galatasaray ile masay oturduğunu öğrenen Çebi küplere bindi, Faslı menaceri sert sözlerle eleştirdi. Ardından Burak Elmas'ı arayan Çebi,Fazuli'nin fiyat artırmaya çalıştığını ifade ederek, "Bu işlere prim vermeyelim" dedi.
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Ancak Terim'in Ghezzal'ı çok istemesi nedeniyle Galatasaray geri adım atmadı. Cezayirli oyuncuya senelik 2.2 Milyon Euro garanti, 300 Bin Euro da bonus öneren Sarı-Kırmızılılar; kulübü Leicester'a da bonservis bedeli olarak 4.5 Milyon Euro teklif etti.