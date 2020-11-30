Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 4-3'lük derbiden üç gönderme birden
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından göndermeli paylaşımlar yaptı.
30 Kasım 2020 11:30
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Süper Lig'in 10. haftasında, 15 yıllık serinin bozulduğu derbinin skoru 4-3 bitti.
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Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti.
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Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşitaş derbisinde daha ilk düdük çalmadan taraflar sosyal medyada birbirlerine göndermelerde bulundu.
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Beşiktaş'tan derbi öncesi rakibine gönderme gelmiş yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe ise "Algı" yazarak Beşiktaş'ın gönderisine cevap verdi.
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Beşiktaş 4-3 kazandıkları karşılaşmanın ardından bir paylaşımda daha yaptı. Siyah-beyazlılar gönderisine "Algı değil olgu" yazdı.
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Beşiktaş diğer bir paylaşımında Fenerbahçe'nin tweetini alıntılayarak "Dejavu" mesajını yazdı. Beşiktaş'ın bu paylaşımları taraftarlarından kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
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Beşiktaş, üçüncü gönderisinde ise taktik tahtasına yazılan maç skorunu paylaştı. Taktik tahtasında, "Tekerrür" yazarken, bu fotoğraf, "İstanbul plakası değil Kadıköy hatırası V2" yazıldı.
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