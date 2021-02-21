Beşiktaş'tan Andy Carroll'a yakın takip
21 Şubat 2021 13:59
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Beşiktaş'ta şu an kadroda 3 forvet olsa da, sezon sonu Cenk'in kiralık kontratı bitecek, Aboubakar'ın da sözleşme süresi dolacak.
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İşi son dakikaya bırakmadan şimdiden önlemini almak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'a bu doğrultuda sürpriz bir isim teklif edildi.
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Fotomaç’ın haberine göre Beşiktaş’ta, Newcastle United ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Andy Carroll ile görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.
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Yalçın'ın, scout ekibinden gelen bu talep sonrası oyuncunun sezon sonuna kadar izlenmesini istediği kaydedildi.
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Sırtı kaleye dönük oynayabilmesi ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle 32 yaşındaki Carroll'a sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının tek sıkıntısı ise oyuncunun sakatlık hassasiyeti.
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Carroll bu sezon adale sakatlığı nedeniyle 20 gün forma giyemedi. Carroll'da ciddi bir problem görülmezse sezon bitiminde masaya oturulabilir.
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