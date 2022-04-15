Beşiktaş, Sebastian Nanasi ile transfer görüşmelerine başladı
Beşiktaş, Malmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgileniyor.
15 Nisan 2022 10:32
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Teknik Direktör Valerien Ismael ile anlaşan ve son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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Siyah-beyazlılar, sol kanadın yanı sıra hücumun farklı bölgelerinde de oynayan İsveçli futbolcu transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.
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Malmö kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden on numara oyuncusu bu sezon 8 maçta sahaya çıktı ve 435 dakika sahada kaldı.
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Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç oyuncu on numara mevkisinin dışında sol kanat ve forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.
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1,78 boyundaki Nanasi, İsveç Milli Takımı'nın U16, U17, U20 ve U21 formalarını da giydi. (Sabah)
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