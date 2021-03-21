Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde, yakın dönemin en unutulmaz maçları
21 Mart 2021 14:37
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İşte NTV Spor’un derlemesine göre, 28 Kasım 1924'te başlayan Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde, yakın döneme damga vuran unutulmaz maçlar…
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2004/05 | Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş - Fenerbahçe'nin şampiyonluk kovaladığı, Beşiktaş'ın ise yarıştan uzaklaştığı sezonda belki de rekabetin en unutulmaz maçlarından birine tanıklık edildi. Gol düellosuna sahne olan maçta Oscar Cordoba'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle Daniel Pancu kaleye geçti. Fenerbahçe uzaktan şutlarla Pancu'nun kalesini yoklasa da golü bulan taraf 90+3'te Koray Avcı ile Beşiktaş oldu.
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2005/06 | Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe - Derbide son saniyelere girilirken hemen hemen herkes maçın 1-1 sonuçlanacağını düşünürken Fenerbahçe skor lehine çeviren taraf oldu. Tuncay Şanlı işleri değiştirmekte kararlıydı ve 90+3'te Nobre ile paslaştıktan sonra topu filelere gönderdi ve takımını sevince boğdu.
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2006/07 | Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe - Yine derbi, yine şampiyonluk yolunda kritik bir gece. İnönü'de Beşiktaş'ın konuğu olan Fenerbahçe, Mateja Kezman'ın 12. dakikadaki golüyle sarı lacivertliler şampiyonluk kapısını araladı.
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2010/11 | Beşiktaş 2-4 Fenerbahçe - Tam 6 gole sahne olan derbi uzun süre hafızalardan silinmedi. Düelloya dönüşen maçta Fenerbahçe 5 dakikada öne geçti, ardından geriye düştü. Ferrari'nin kırmızı kart görmesi ile baskısını artıran Fenerbahçe'de kaptan Alex de Souza sahneye çıktı ve 3 golüyle takımını galibiyete götürdü.
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2011/12 | Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe - Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile devam eden maçta Baroni'nin 88. dakikada kaydettiği golle taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Ancak gecede akıllara kazınan Fenerbahçe taraftarının maç oynandığı sırada Beşiktaş müzesi kapısından stada giriş yapması oldu.
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2012/13 | Beşiktaş 3-2 -Fenerbahçe - Baştan sona baş döndürücü temposuyla taraftarlara seyir zevki veren maçta Beşiktaş ikinci yarıda geriden gelip maçta kazanmayı başardı. Maçın son saniyelerinde hızlı hücumla gelen Olcay Şahan'ın golü uzun yıllar unutulmadı.
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2013/14 | Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş - İlk dakikalarda üstünlüğü yakalayan Beşiktaş, 37. dakikaya 2-1 geride girdi ancak devre arasında soyunma odasına 3-2 galip gitti. Raul Meireles ve Necip Uysal'ın atıldığı maçta Fenerbahçe Kuyt'ın 83. dakikada attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
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2016/17 | Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe - İlk yarının son dakikalarında öne Aboubakar ile öne geçen Beşiktaş, maç sonuna galip girerken Fenerbahçe'de Skrtel ve Josef kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Buna rağmen maçın son dakikalarında topu kendi ağlarına gönderen Marcelo, Beşiktaş'ın 9 kişilik Fenerbahçe'ye beraberlik hediye etmesine neden olmuştu.
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2017/18 | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş - Quaresma, Neto, Atiba ve Oğuzhan'ın atıldığı maçı Fenerbahçe önemli bir galibiyete imza attı. Unutulmaz bir başka gecede Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı mağlup etti.
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2017/18 | Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe Beşiktaş ilk devresini 1-0 geride kapattığı derbiyi, büyük bir üstünlükle oynadığı ikinci yarıda Ricardo Quaresma'nın attığı iki golle kazanmıştı. Portekizli yıldızın, attığı trivela gol unutulmaz derbi golleri arasına girmişti.
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2018 | Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe - Gerilimi yüksek karşılaşmada Fenerbahçe 9 kişi, Beşiktaş ise 10 kişi ile sahadan ayrıldı. Siyah beyazlılar öne geçtiler, Fenerbahçe 2-1 yaptı, Kartal beraberliği son anlarda kurtardı. Ricardo Quaresma'nın Josef de Souza'ya yaptığı hareket ise ona 5 maçlık bir cezaya mal oldu.
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2019 | Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe - 2018-19 sezonunun 23. haftası unutulmaz bir derbiye sahne olmuştu. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin muhteşem dönüşüne engel olamadı ve tarihi bir sonuçla maç 3-3 sona ermişti.
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2020 | Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş - Ezeli rekabette bu sezonun oynanan ilk maç da unutulmaz arasına girdi. Gol yağmuruna dönüşen 90 dakikada Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla Kadıköy'de 15 yıl sonra kazanmış oldu.