Berlin’in dört tekerlekli plak dükkanı ile tanışın…
07 Eylül 2016 00:29
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Sıkıştırılmış dijital müzikten beklediğini bulamayan insanların son yıllarda yeniden canlandırdığı plak pazarı sayesinde farklı nitelikte birçok plak dükkanı dünyanın değişik mekanlarına hizmete giriyor. Berlin’de yaşayan ve aynı zamanda da DJ’lik yapan iki Britanyalı arkadaş Josh Tweek ve James Creed bu işi ticarete dönüştürmeye karar vererek eski bir Mercedes vanı dükkana çevirdi.
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70’li yıllardan kalma bir Camper vanı tamamen soyan ve içini 1200 plak alacak şekilde yeniden tasarlayan ikili her hafta, belirledikleri duraklarda onları bekleyen plak meraklıları ile bir araya geliyor.
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Başka bir mekanda stokladıkları 6000 civarındaki plakla aracı sürekli besleyen Josh ve James, dört tekerlikli dükkanlarına, aynı zamanda sahne isimleri de olan “The Ghost” adını vermiş. The Ghost Belinli müzikseverlerin ilgi odağı olmuş durumda (Hafif Müzik)