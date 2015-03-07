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Berkin Elvan anmasından kareler

07 Mart 2015 17:56

19

@BaranTuncel

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@efkanbolac

39

@dokuz8haber

49

@BaranTuncel

59

@BaranTuncel

69

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