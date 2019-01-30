T24 LogoT24 Logo

Berkay-Arda Turan davası başladı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine başlanıyor. Arda Turan’ın 12,5 yıla kadar hapsi istenen dosyada Berkay’ın ise 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

30 Ocak 2019 10:43

15

Berkay-Arda Turan davası başladı

25

Berkay-Arda Turan davası başladı

35

Berkay-Arda Turan davası başladı

45

Berkay-Arda Turan davası başladı

55

Berkay-Arda Turan davası başladı

ETİKETLER

BerkayArda Turan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24