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'Bergen' filminin okuma provalarından ilk kareler

28 Eylül 2021 14:14

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'Bergen' filminin okuma provalarından ilk kareler

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Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, müziklerini ise Mazlum Çimen’in üstleneceği 'Bergen' filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

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Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı 'Bergen' filminde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin yer alacak.

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'Bergen'in okuma provalarına dair paylaşılan ilk fotoğraflar şimdiden büyük merak uyandırdı.

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İşte o kareler...

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