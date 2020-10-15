Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan sürpriz karar | Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile stüdyoya girdi.
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Doğulu’nun yeni çıkaracağı albümle yakından ilgilenen oyuncu, hayranlarına bir de düet sürprizi yapacak.
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Daha önce katıldığı TV programlarında şarkılar söyleyen Beren Saat, bu kez eşiyle birlikte albümde yer alacak bir parçada düet yapacak.
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Saat, daha önce verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, İkili düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçecek.
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Saat "Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak" diyerek projesinin sinyalini vermişti.
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Altı yıldır Kenan Doğulu’yla evli olan oyuncu, “Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü” ifadesini kullandı.