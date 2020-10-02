Beren Saat: Kenan ile kopamadık

Oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile geçirdiği zor günleri anlattı. Saat, "İki ünlü insan için uzun bir bir ilişki bu. Uzun sürmesinin sırrı evimizde saklı. Her ayrılığımızdan sonra bir araya gelip evimize girince kendimizi yeniden sevgili hissettiğimiz için kopamadık" dedi
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L’officiel dergisine konuşan Saat, “Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca, "Her ayrılığımızdan sonra bir araya gelip evimize girince kendimizi yeniden sevgili hissettiğimiz için kopamadık" şeklinde konuştu.
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Saat, "Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak" diyerek gelecek projesinin de sinyalini verdi.
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Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterini canlandıran Saat, “O zamanlar 25 yaşındayım. Aslında Bihter’le içimdeki kadını keşfettim. Bir roman karakteri olduğu için zaten güçlüydü. Bütün karakterlerde yeni keşiflerim olduğu için, hepsi benim bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani... Sevenlerinin için rahat olsun” dedi.
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İkili, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 6. yılını yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı. Kenan Doğulu şu satırları yayınlamıştı: "Yıllar hızla akıp, geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım, mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur.
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Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler... Anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim. Yıl dönümümüz kutlu ve mutlu olsun. Can kenarında yerin hep sevda yanı."